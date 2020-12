The Best: Klopp e Flick, afinal, empataram na votação para Melhor Treinador

Os dois alemães acabaram com 24 pontos, tendo por base as regras que dividem as quatro categorias de votantes, ou seja, treinadores, capitães, imprensa e adeptos

Jurgen Klopp foi eleito o Melhor Treinador pelo segundo ano consecutivo, mas a verdade é que no final da votação o treinador do Liverpool, que em 2020 venceu a Premier League, tinha tantos votos como Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern.

Os dois alemães acabaram com 24 pontos, tendo por base as regras que dividem as quatro categorias de votantes, ou seja, treinadores, capitães, imprensa e adeptos. A verdade é que Klopo foi anunciado como vencedor.

Há, todavia, uma explicação. No final, vence o treinador com maior votação dos selecionadores - 686 votos para Klopp. Flick foi o mais votado entre a imprensa e adeptos, sendo segundo nas escolhas de treinadores e capitães. O treinador do Liverpool recebeu a pontuação máxima nos selecionadores e capitães e foi segundo na imprensa e adeptos.