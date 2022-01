The Best: já só há três treinadores na corrida e vários campeões caíram da lista

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola celebrates with players during the Premier League trophy award ceremony after the English Premier League football match between Manchester City and Everton at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 23, 2021. (Photo by Dave Thompson / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Guardiola, Tuchel e Mancini são os candidatos. Flick, Conte, Scaloni e Simeone não vão ganhar o prémio

Pep Guardiola, Thomas Tuchel e Roberto Mancini. Um destes três treinadores receberá o título de The Best do ano de 2021.

Antonio Conte, Hansi Flick, Lionel Scaloni e Diego Simeone, campeões de Itália, Alemanha, América do Sul e Espanha, respetivamente, são os nomeados que caem da lista.

Para o prémio, que é entregue desde 2016 pela FIFA, Pep Guardiola chega depois de um ano em que venceu o campeonato inglês e a Taça da Liga com o Manchester City.

Já Thomas Tuchel destacou-se à frente do Chelsea, com o alemão a chegar a Stamford Bridge em janeiro do último ano e a conduzir os blues à vitória na Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão diante do City, e na Supertaça Europeia, frente ao Villarreal.

O italiano Roberto Mancini, também um estreante na corrida ao prémio de melhor treinador da FIFA, culmina um ano em que levou a seleção italiana ao título no Euro'2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, batendo na final a seleção de Inglaterra.

No futebol feminino, o espanhol Luís Cortés é um outsider entre duas anteriores finalistas, uma das quais vencedora, graças à grande campanha do Barcelona, com a equipa a conquistar a primeira Champions, batendo na final o Chelsea.

À frente do Barça, Cortés conquistou também a Liga espanhola e a Taça do Rei em 2020/21.

Na lista final estão também a inglesa Emma Hayes, finalista vencida com o Chelsea e vencedora de todos os troféus em Inglaterra (campeonato, taça, supertaça e taça da Liga) e que foi terceira no The Best de 2020, e a holandesa Sarina Wiegman, selecionadora dos Países Baixos e vencedora do troféu da FIFA em 2017, ano de título europeu, e 2020.

Na sexta-feira, a FIFA anunciará quais os três finalistas do prémio The Best para os melhores jogadores, masculino e feminino.

Nos prémios, que serão atribuídos numa cerimónia virtual em 17 de janeiro, o avançado internacional Taremi, do FC Porto, concorre com o checo Patrik Schick e o argentino Érik Lamela na categoria de melhor golo.