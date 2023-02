The Best: eis os três finalistas para o prémio de melhor jogador

Lionel Messi, Kyllian Mbappé e Karim Benzema nomeados para o prémio de melhor jogador do ano de 2022

Kylian Mbappé, Lionel Messi e Karim Benzema são os três indicados ao prémio de melhor jogador do ano de 2022, referente à gala The Best.

O argentino, campeão do Mundo no Catar, é o único dos três que já conquistou o prémio, em 2019, batendo, na altura, Van Dijk e Cristiano Ronaldo. A dupla de franceses chega ao top-3 pela primeira vez desde que os prémios foram criados.

Recorde-se que Karim Benzema foi distinguido como o melhor do mundo da temporada 2021/2022, levando para casa a Bola de Ouro.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia em Paris, no dia 27 de fevereiro.