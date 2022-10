The Athletic confirma que Haaland tem cláusula de rescisão. Confira o valor

O jornal explica que o goleador norueguês poderá sair do Manchester City a troco de 200 milhões de euros, um valor somente aplicável a clubes fora da esfera da Premier League.

O jornal The Athletic avança esta terça-feira que o contrato de Erling Haaland no Manchester City, válido até 2027, inclui uma cláusula de rescisão fixada em 200 milhões de euros, que só poderá ser acionada por clubes fora da esfera da Premier League.

É ainda revelado que os agentes de Haaland lucraram 30 milhões de euros com a sua transferência do Dortmund para o bicampeão inglês, um valor acrescido e que se traduz em metade do custo oficial da operação, celebrada este verão (60 milhões).

Já em Espanha, onde foi avançada a existência de uma suposta cláusula que facilitaria a venda do goleador norueguês para o Real Madrid, mais tarde desmentida por Pep Guardiola, o jornal AS alega que o valor da cláusula de rescisão é ligeiramente inferior - 180 milhões de euros.

Haaland tem aterrorizado balizas adversárias desde que chegou a Manchester, somando 20 golos e três assistências em apenas 13 partidas disputadas até ao momento pelo City. Na Premier League, leva 15 golos em nove jornadas e é, de forma destacada, o líder da lista da melhores marcadores.