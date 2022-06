The Athletic avança que o balneário do Bayern não está satisfeito com Lewandowski

Segundo a fonte, as vários declarações públicas do avançado polaco não caíram bem junto do restante plantel bávaro

O The Athletic avança esta quinta-feira que o plantel do Bayern não está nada satisfeito com Robert Lewandowski, que tem expressado por várias vezes a vontade de sair dos bávaros já neste mercado de verão e tem sido associado ao Barcelona.

De acordo com a fonte, as várias declarações públicas do goleador polaco não caíram bem junto do restante plantel e, apesar de não serem avançados quais os nomes insatisfeitos com Lewandowski, o sentimento geral é de que a situação deva ser resolvida o mais cedo possível, de forma a não continuar a prejudicar o clube.

A última personalidade ligada ao Bayern que abordou a novela em torno de Lewandowski foi o diretor-geral Oliver Kahn, com o antigo guarda-redes a garantir que conta com a presença do goleador nos trabalhos de pré-época do campeão alemão.

O avançado de 33 anos tem contrato com os bávaros até 2023 mas, segundo a Imprensa alemã, o Barcelona vai oferecer 50 milhões de euros pelo jogador, que apontou 50 golos e seis assistências em 46 jogos disputados em 2021/22.