Thauvin no Real Madrid? "A sério? Obrigado por me terem feito rir"

Avançado do Marselha reagiu com ironia a uma notícia de um site espanhol

Florian Thauvin, jogador do Marselha, que era orientado por André Villas-Boas e que foi substituído pelo marroquino Nasser Larguet, ficou estupefacto com uma notícia que leu num site espanhol e foi com humor e ironia que reagiu, na sua página do Twitter, a uma revelação bombástica.



O portal "Defensa Central" noticiou que o atacante do Marselha, que tem esta temporada soma sete golos em 31 jogos, é alvo do Real Madrid para a próxima temporada, e o jogador foi irónico com a publicação. "A sério? Obrigado por me terem feito rir, mesmo assim", escreveu o avançado francês de 28 anos, que está em final de contrato com o clube da I Liga francesa. Também os adeptos do Real Madrid reagiram à notícia, considerando que era "impossível".