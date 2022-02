Textor: "Estou interessado em investir em clubes portugueses, menos no Benfica"

John Textor, investidor do Botafogo

Norte-americano, recente comprador de ações no Brasil e em Inglaterra mantém os olhos no mercado nacional, mas desistiu de querer adquirir parte do capital social da SAD benfiquista

John Textor pretende investir num clube do futebol português para ajudar ao desenvolvimento do Botafogo. Porém, em oposição ao que desejou durante alguns meses, o norte-americano já não quer ser um dos acionistas do clube da Luz.

"Quero ter uma posição minoritária num clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Ainda estou a negociar com algumas pessoas por lá. Estou interessado em todos os clubes, menos no Benfica", disse Textor, à margem de declarações sobre o interesse em contratar Luís Castro como treinador do Botafogo.

No início de fevereiro, Textor, atualmente dono de um lugar na administração do emblema brasileiro e, inclusive, do Crystal Palace (Premier League), viu a SAD do Benfica recusar prosseguir contactos para um potencial investimento.

Desta forma, a direção liderada por Rui Costa, considerando a tentativa de Textor como "oportuna" opô-se à venda de 25% de ações da SAD, pertencentes a José António dos Santos, habitualmente conhecido como "rei dos frangos".