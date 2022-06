Textor confirma interesse em James: "Ele disse-me que está em busca de um novo desafio"

A imprensa brasileira já havia avançado o interesse do Botafogo em James Rodríguez

O interesse do Botafogo na contratação de James Rodríguez, atualmente nos cataris do Al-Rayyan, já tinha sido noticiado pela Imprensa brasileira e, esta quarta-feira, foi confirmado por John Textor, acionista maioritário do clube treinado por Luís Castro.

Em declarações à Sport TV (canal brasileiro), o empresário norte-americano começou por admitir que o Botafogo já sondou a contratação de Edinson Cavani, que está sem clube após terminar uma passagem de duas épocas no Manchester United, e confirmou depois que falou com o internacional colombiano.

"Se é possível trazer James Rodríguez? Não sei... Ele colocou na mesa que está à procura de um novo desafio. Conversámos com ele e espero poder convencê-lo a juntar-se a nós", revelou John Textor a respeito do antigo criativo do FC Porto, Real Madrid e Bayern, entre outros.

James, de 30 anos, está há uma temporada e meia no Al-Rayyan, onde registou cinco golos e seis assistências em 14 jogos disputados em 2021/22.