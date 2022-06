Tévez a caminho do Rosario Central... mas para a função de treinador

Antigo internacional argentino tinha anunciado retirada em junho de 2021, ao mesmo tempo que, também, tinha deixado uma porta aberta para começar carreira de treinador

Carlos Tévez, um dos grandes jogadores argentinos deste século, pode estrear-se no seu próprio país como treinador de uma equipa principal. A imprensa argentina garante que o antigo avançado está a caminho do Rosario Central.

De acordo com o jornal Olé, o antigo jogador, que confirmou a retirada do futebol no passado junho de 2021, aceitou a proposta do Rosario Central que contempla um acordo válido para os próximos três anos.

O Rosario Central, 17º classificado do atual campeonato argentino, não foi um dos clubes que Tévez representou enquanto jogador. Aliás, na sua carreira e no país de origem, o avançado atuou apenas pelo Boca Juniors, em três fases diferentes.