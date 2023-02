Testemunhos contra Dani Alves: "Agarrou-lhe a mão e aproximou-a do pénis"

Uma amiga e uma prima da vítima, que a acompanharam na noite da alegada violação, ratificaram as declarações prestadas na polícia

O julgamento de Dani Alves prossegue e esta sexta-feira foi um dia chave: uma amiga e uma prima da vítima de alegada violação, assim como os funcionários e os donos da discoteca Sutton, prestaram declarações sobre o caso.

As raparigas que acompanhavam a vítima ratificaram as declarações que já tinham dado na polícia na altura da denúncia. Depois de entrarem na discoteca por volta das duas da manhã, as três amigas foram convidadas para uma zona reservada por um grupo de mexicanos. Lá estava também Dani Alves, sendo que na altura as amigas desconheciam a sua identidade. O internacional brasileiro, detido na sequência da denúncia desde dia 20 de janeiro, terá começado a namoriscas com as três até selecionar a vítima. "Agarrou-lhe a mão e aproximou-a do seu pénis, momento em que ela se afastou", relataram as amigas em tribunal.

Já os funcionários da discoteca, afirmaram que Daniel Alves pediu para convidarem as raparigas para a mesa onde ele estava, algo que o jogador sempre tinha negado. Os funcionários e os donos da discoteca contaram como ativaram o protocolo para os casos de alegadas violações.

Nos próximos dias o tribunal vai decidir se admite o recurso do advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, contra a detenção provisória.