Testemunha da agressão à mãe de Foden descreve "cena do faroeste"

Claire Foden foi atingida com um soco, por um homem, ao sair em defesa do jogador inglês. Violência prolongou-se, causou danos físicos em envolvidos e só foi terminada pela segurança

O confronto ocorrido entre a mãe de Phil Foden e um grupo de indivíduos, que insultou o jogador do Manchester City, nos corredores de um pavilhão de boxe, afinal, durou bem mais do que os 92 segundos de um vídeo a circular na Internet a exibir a cena.

Segundo uma testemunha presente no local, instalou-se a completa desordem, a violência prolongou-se por mais tempo, foram infligidos danos físicos e obrigou à intervenção da segurança do recinto para findar a altercação.

"Foi uma carnificina, ficou fora de controlo. Nunca tinha visto nada assim. Estava no camarote ao lado e ouvi gritos. Foi uma loucura. Houve mais violência além daquela que se vê no vídeo, houve um homem que levou um soco depois de terminar a gravação, estava a sangrar. Durou mais uns minutos. Chamaram a segurança e muitas pessoas acabaram por ser expulsas. Parecia uma cena do faroeste", relatou a testemunha ao "The Sun".

A confusão foi originada pelo comportamento ofensivo de um grupo de indivíduos para com Phil Foden. O jogador do City foi insultado e, para evitar maior problema, recolheu ao camarote pessoal, onde a mãe, Claire, se inteirou da situação.

Revoltada, e perdida a compostura, a progenitora do inglês saiu desse espaço e, à porta do mesmo, ordenou para que os homens se afastassem, tendo empurrado um deles. Em resposta, Claire foi atingida com um soco, o que serviu de rastilho para (mais) atos de violência.

A polícia de Manchester está, por agora, a investigar os acontecimentos e, segundo o jornal "The Sun", vai chamar Foden e a mãe para prestarem depoimento. Entretanto, o Manchester City manifestou, em comunicado oficial, apoio a ambos.