"Terramoto" Aguero chega a Espanha: três colossos interessados e a sucessão no City

Saída do avançado do Manchester City no final da época foi oficializada na segunda-feira.

O Manchester City confirmou na segunda-feira que Sergio Aguero vai deixar o clube no final da presente temporada, dez anos depois de assinar pelo clube inglês.

A notícia surgiu como a oficialização de um cenário que se adivinhava há vários meses, tendo em conta a duração do contrato do jogador - termina em junho - e a menor utilização de que tem usufruído em 2020/21. Agora, segue-se um período de previsível "novela" no mercado, com três colossos do futebol europeu a perfilarem-se como potenciais destinos.

Segundo o diário espanhol As, que já fala num "terramoto Aguero", o avançado argentino interessa a Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, com o clube catalão a apostar numa estratégia "dupla": aliciar "El Kun" com a presença de Lionel Messi no plantel e, em simultâneo, tentar prolongar a permanência do astro com a possível contratação do amigo e companheiro de seleção.

Noutro sentido, o jornal aborda a sucessão de Aguero no City: Harry Kane e Erling Haaland são, por esta altura, os nomes apontados ao emblema de Manchester, num "efeito dominó" que pode mexer com as pretensões do Real Madrid, também de olho em Haaland.

Adivinham-se meses agitados no verão...