Paul Scholes desolado com a época do Manchester United.

Depois da goleada sofrida em casa (0-5) na primeira volta da Premier League, o Manchester United voltou a ser derrotado de forma clara pelo Liverpool, agora por quatro golos sem resposta. Atualmente no sexto lugar do campeonato, os "red devils" estão com dificuldades em assegurar o quarto posto, o último que dá acesso à próxima edição da Champions.

Paul Scholes, antigo médio do United, deixou um desabafo nas redes sociais, suspirando pela chegada de Erik ten Hag, que parece praticamente fechada. "Terminem no oitavo lugar e que este homem tenha o tempo que precisar. Triste pelo que se está a passar neste irreconhecível clube", surge escrito numa "storie" do Instagram.

O Manchester Unitd tem 54 pontos em 33 jogos e está a três do Tottenham, quarto colocado, que tem, todavia, um jogo a menos.