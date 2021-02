"Terminar a carreira no Real Madrid? Já ninguém me quer lá"

James Rodríguez ao serviço do Real Madrid

Internacional colombiano parece ter ganho uma "nova vida" ao serviço do Everton.

James Rodríguez, que no mercado de verão passado trocou o Real Madrid pelo Everton, onde leva cinco golos em 21 jogos realizados, parecendo ter ganho uma "nova vida", abordou a possibilidade de terminar a carreira num clube colombiano, numa transmissão na plataforma Twitch, onde estreou o seu canal nos últimos dias, a jogar Call of Duty com os amigos, respondendo a algumas perguntas dos seguidores.

"Não está nos meus planos, na verdade. Quem sabe daqui a dois, três ou quatro anos [possa pensar nessa hipótese], porque a vida e o futebol dão muitas voltas, mas acho que não. Neste momento, penso que não", começou por dizer o internacional colombiano de 29 anos.

Depois, uma das pessoas que jogava com ele, disse-lhe que se retirasse no Real Madrid, ao qual James respondeu bem-disposto, entre sorrisos: "Já ninguém me quer lá."

Ao recordarem-lhe que os adeptos merengues têm muito carinho por ele, mesmo não sendo titular, o colombiano foi parco em palavras: "Isso faz parte do futebol, rapazes."