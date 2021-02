Termina o sonho de Abel no Mundial de clubes: Palmeiras eliminado pelo Tigres

Equipa orientada por Abel Ferreira perdeu por 1-0 na primeira meia-final do Mundial de clubes. Mexicanos do Tigres são os primeiros finalistas da prova.

Ponto final no sonho mundial do Palmeiras, orientado por Abel Ferreira: este domingo, na primeira meia-final do campeonato do Mundo de clubes, os campeões sul-americanos foram eliminados pelo Tigres, campeão da CONCACAF, que venceu o encontro por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado pelo francês André-Pierre Gignac, que não tremeu na conversão de uma grande penalidade, aos 54 minutos.

O Palmeiras tentou chegar à igualdade, mas a formação mexicana foi capaz de fechar os caminhos da baliza de Nahuel Guzmán.

Com este resultado, o Tigres tornou-se no primeiro finalista da competição e fica à espera do vencedor do jogo entre o Al Ahly, campeão africano, e o Bayern, campeão europeu, marcado para as 18h00 de segunda-feira.

A final do Mundial de clubes está agendada para o dia 11 de fevereiro (quinta-feira, às 18h00), em Doha, capital do Catar.

O Palmeiras ainda terá mais um jogo pela frente: às 15h00 do dia da final, a equipa orientada por Abel vai disputar o terceiro lugar com o derrotado do duelo entre Al Ahly e Bayern.