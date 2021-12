Termina o Brasileirão 2021: os despromovidos, o artilheiro e os apurados para a Libertadores

No último dia de competição, o principal destaque foi a despromoção do Grémio e do Bahia à Série B.

O campeonato brasileiro de 2021 chegou ao fim. Com o Atlético Mineiro definido como campeão nacional há duas jornadas, o último dia de competição reservou as principais emoções para a luta contra a despromoção e os últimos apurados para a Taça Libertadores. Hulk, com 19 golos, foi o melhor marcador da competição.

Na parte de baixo da tabela, o principal destaque ficou por conta da terceira despromoção do Grémio na história. A equipa gaúcha até venceu o Atlético Mineiro (4-3), mas precisava de uma combinação de resultados que não aconteceu.

Mesmo destino gremista teve o tradicional Bahia, derrotado pela principal surpresa desta edição do Brasileirão, o Fortaleza (2-1). A equipa tricolor cearense terminou o nacional no quarto posto, a melhor posição de sempre desde que o Brasileirão passou a ter o formato atual.

Além do Bahia e do Grémio, foram também despromovidos, estes com antecedência, a Chapecoense (lanterna-vermelha) e o Sport. Eles juntam-se a outras equipas de peso que já estavam no campeonato brasileiro da série B, casos do Cruzeiro, Vasco da Gama e Náutico.

Estão apurados para a Taça Libertadores do próximo ano: Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Bragantino (todos na fase de grupos); Fluminense e América Mineiro estão apurados para os play-offs.

Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá vão jogar a Taça Sul-Americana.

No próximo ano, a Série A do campeonato brasileiro recebe as equipas do Botafogo, Avaí, Goiás e Curitiba, que conseguiram o regresso à elite nacional.