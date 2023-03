Termina contrato com o Dortmund em junho e está a ser seguido pela Roma

Mahmoud Dahoud tem vários clubes interessados na sua contratação. A Roma também está atenta.

De acordo com informações veiculadas na imprensa alemã e italiana, a Roma está a seguir de perto a situação de Mahmoud Dahoud. O médio, de 27 anos, termina contrato com o Borussia Dortmund no final desta temporada e poderá sair a custo zero.

Arsenal, Leicester, Bétis, Galatasaray, Milan e Nápoles também já terão mostrado interesse no jogador que soma duas internacionalizações pela seleção da Alemanha.

Nascido na Síria, Dahoud mudou-se para a Alemanha ainda criança e começou a jogar futebol na formação do Fortuna Dusseldorf. Depois mudou-se para o Borussia Monchengladbach e, em 2017, reforçou o Borussia Dortmund a troco de 12 milhões de euros.

Em 2022/23 fez sete jogos.