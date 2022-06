Termina contrato com o Atlético e está mais perto de ser jogador de Pedro Martins

Vrsaljko está de saída do Atlético

Vrsaljko, lateral croata, deve assinar com o campeão grego na próxima semana.

Sime Vrsaljko está cada vez mais perto de se tornar reforço do Olympiacos, campeão grego treinado por Pedro Martins. As últimas informações indicam que o lateral croata de 30 anos está a ultimar os derradeiros detalhes de um acordo que será válido por duas temporadas, com mais uma de opção.

Em final de contrato com o Atlético, Vrsaljko é esperado em Atenas na próxima semana para assinar, depois de realizados os exames médicos.

Vrsaljko, 52 vezes internacional pela Croácia, notabilizou-se ao serviço do Dínamo de Zagreb e representou ainda Génova e Sassuolo, de Itália, antes de rumar ao Atlético.

Em 2021/22 realizou 29 jogos pelo emblema colchonero, com um golo marcado.