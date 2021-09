Terceiro guarda-redes do Manchester City volta à ação pela segunda vez desde... 2019

Scott Carson vai defender a baliza do Manchester City no próximo sábado

Carson, que assinou um contrato com o campeão inglês em título antes do início desta temporada, vai poder beneficiar da ausência forçada dos superiores hierárquicos

Desde maio de 2020, altura em que, após quase duas épocas no Manchester City, se estreou na baliza citizen, frente ao Newcastle, na última jornada da anterior edição da Premier League, que Scott Carson não atua, mas as circunstâncias abriram-lhe espaço.

O guardião de 36 anos, campeão que assinou contrato por um ano antes desta temporada, será o titular, ao que tudo indica, na visita ao Leicester City, em jogo da próxima ronda da liga inglesa, dado a indisponibilidade de Ederson e Steffen.

O internacional brasileiro foi proibido pela FIFA de participar no próximo jogo do Manchester City por ter sido impedido de representar, há dias, a seleção brasileira, e o keeper norte-americano está isolado por ter contraído a covid-19, nos EUA.

A última chamada de Scott Carson, feita por parte do treinador Pep Guardiola, fora em agosto, para integrar a ficha técnica do Manchester City para o jogo da Supertaça Inglesa, ante o Leicester City, cuja derrota assistiu desde o banco de suplentes.

Apesar da pouca, quase nula, utilidade atribuída pelo técnico desde 2019, o guardião inglês pouco se importa. Bem pelo contrário. No dia da oficialização do novo contrato, assegurou que tem desfrutado e evoluído com a experiência no Etihad.

"Estar perto de Pep [Guardiola] nos bastidores é fantástico e sinto que aprendi muito desde que entrei em 2019", afirmou Carson, que falhou os 59 jogos disputados pelo Manchester City em 2019/20 e 60 dos 61 realizados em 2020/21.