Ter Stegen sobe na hierarquia e torna-se no quarto capitão do Barcelona

Retirada de Piqué dá mais importância ao alemão dentro do balneário. Chegou a Camp Nou no ano de 2014

Marc-André Ter Stegen é o novo quarto capitão do Barcelona, anunciou o clube catalão nesta sexta-feira.

Com a retirada de Piqué, alguém teria de subir na hierarquia e a escolha recaiu no guardião alemão, que chegou a Camp Nou no verão de 2014.

Sergio Busquets, Sergi Roberto e Jordi Alba, por esta ordem, são os três primeiros capitães do Barcelona.