Teo Gutiérrez com futuro incerto no Deportivo Cali

Aos 37 anos, vai reunir com o clube com o cenário de saída em cima da mesa

Teo Gutiérrez, avançado colombiano de 37 anos que passou pelo Sporting, tem o futuro no Deportivo de Cali por decidir nas próximas horas.

Em cima da mesa estão duas possibilidades, segundo jornalistas do canal Win Sports, daquele país: rescindir contrato ou assinar um novo vínculo com condições diferentes, provavelmente com um corte salarial. O cenário de saída, afirmam, é o mais provável.

Esta temporada, o capitão Teo disputou 38 partidas, marcou cinco golos e fez oito assistências.