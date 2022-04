Teo Gutiérrez anuncia final de carreira? Publicação nas redes está a abrir a porta à especulação

Téo Gutiérrez marcou na última vitória do Sporting na Luz... com João Mário de verde e branco

Antigo avançado do Sporting escreveu que chegou o momento de passar a bola ao filho

Teofilo Gutiérrez, avançado colombiano ex-Sporting, poderá ter anunciado nas redes sociais o adeus ao futebol. Aos 36 anos, o jogador deixou uma mensagem enigmática que está a abrir a porta à especulação.

"Penso que chegou o momento. Passo-te a bola, meu filho. Amo-te, futebol, obrigado por tudo", escreveu, na sua conta de Instagram, num par de frases que veio acompanhado de uma foto com o filho.

Teo, que passou por Alvalade em 2015 e 2016, joga no futebol do seu país há sete anos, atuando, por esta altura, no Deportivo Cali, que acabou de bater o Boca Juniors, por 2-0, no arranque da Taça Libertadores.

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo responde às críticas de Rooney e Carragher: "Dois invejosos" Avançado do Manchester United não terá gostado do que disse o antigo companheiro de equipa Wayne Rooney e disse que o inglês e Jamie Carragher são "dois invejosos".