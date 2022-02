"Tentei jogar pelo Palmeiras, mas não me aceitaram. Agora, jogo a final do Mundial contra eles"

Jorginho revelou que não foi aceite na formação do Palmeiras quando tinha 12 anos.

Jorginho, médio do Chelsea, revelou que, aos 12 anos, tentou integrar as escolas de formação do Palmeiras, mas não foi aceite. Agora, 18 anos depois, defronta o clube brasileiro na final do Mundial de Clubes.

"Nunca joguei profissionalmente no Brasil, mas vou contar um pequeno segredo. Quando tinha 12 anos, tentei jogar pelo Palmeiras, mas eles não me aceitaram. Essa é a única memória que tenho do Palmeiras e é mesmo estranho que, 18 anos depois, eu esteja aqui para jogar a final do Mundial de Clubes contra eles. É uma coincidência engraçada, é assim o futebol", confidenciou. "Tudo aconteceu por uma razão, portanto, talvez tenha sido melhor assim", acrescentou.

"Falei com os meus companheiros de equipa e tentei explicar-lhes o quão importante é para os brasileiros ganhar o Mundial de Clubes", apontou ainda o ítalo-brasileiro na antevisão ao jogo diante do Verdão, marcado para as 16h30 deste sábado.

Jorginho, 30 anos, começou a carreira profissional no Hellas Verona, depois mudou-se para o Nápoles e agora representa o Chelsea.