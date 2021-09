Tentativa de golpe de Estado deixa Taarabt fechado num hotel em Conacri

Responsáveis ainda não sabem se haverá jogo

Um novo golpe de Estado na Guiné Conacri está a ameaçar (para já só isso) a realização do encontro com Marrocos, referente à qualificação para o Mundial'2022. A seleção do benfiquuista Adel Taarabt está, aliás, mesmo retida no hotel.

Vários disparos já foram ouvidos na capital Conacri e as forças militares já se encontram na rua, num cenário nada simpático para quem se tenta proteger e adotar medidas de segurança, como a seleção marroquina.

Para já, jogadores, treinadores e toda a comitiva marroquina encontram-se em perfeitas condições. A incerteza quanto à realização do jogo é grande, mas o mais provável é que seja suspensa a partida oficial e que faz parte do grupo de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, a disputar no Catar.