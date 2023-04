Tentaram assaltar a casa de Messi em Barcelona. Veja as imagens

Dois indivíduos vestidos de preto e com rosto coberto saltaram o muro da vivenda do jogador em Castelldefels, na zona sul de Barcelona

Eram 2h23 da manhã quando dois indivíduos encapuzados tentaram assaltar a vivenda de Leo Messi em Castelldefels, na zona sul de Barcelona.

Com os rostos cobertos e vestidos de preto, os dois assaltantes saltaram o muro da vivenda e através do jardim tentaram arrombar portas e janelas da casa, sem sucesso, tal como com a entrada da garagem.

Poucos minutos depois fugiram, mesmo antes de chegar a polícia.

A informação foi dada pelo programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3.