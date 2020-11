Tensão no PSG: "Não posso defender os jogadores após este jogo"

Thomas Tuchel, treinador do PSG

Thomas Tuchel não perdoou após o empate do PSG frente ao Bordéus (2-2).

Thomas Tuchel não esteve com meias medidas na análise ao empate do Paris Saint-Germain, que orienta, na receção ao Bordéus (2-2), no sábado.

Após o apito final, o técnico alemão teceu duras críticas à exibição da sua equipa e rejeitou sair em defesa dos jogadores.

"Na primeira parte cumprimos o plano, mas não matámos o jogo e cometemos erros na etapa final. Coisas que acontecem. Na segunda parte perdemos tudo. Estávamos desconcentrados e desordenados, não posso explicar o que se passou, mas sei que não podemos jogar assim. Estou muito desapontado com o rendimento da equipa. Tivemos tempo suficiente para recuperarmos após a Champions e, por isso, não posso aceitar um segundo tempo tão dececionante. Não posso defender os meus jogadores, como faço sempre, se não há razões para isso. Desta vez não há", atirou Tuchel, que, ainda assim, destacou as exibições de dois jogadores do campeão francês:

"Verratti e Rafinha estiveram muito bem, mas o resultado depende de toda a equipa", rematou.