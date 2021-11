Tensão na Juventus: em Itália falam em discusão entre Allegri e jogadores

Desaire em casa do Hellas Verona acentuou a crise do clube de Turim.

Com apenas um ponto somado nas três últimas jornadas da Serie A, a Juventus atravessa um momento difícil e houve mosquitos por cordas depois do desaire (2-1) em casa do Hellas Verona, no passado fim de semana.

Segundo conta a imprensa italiana", o treinador Massimiliano Allegri teve uma discussão com elementos do plantel, sendo Rabiot, Kukusevski, Bentancur, Morata, Moise Kean e Arthur os principais alvos do descontentamento do treinador.

O técnico, que regressou ao comando técnico do clube de Turim esta época, estará agastado sobretudo com o desempenho de médios e avançados, tendo em conta o pouco volume ofensivo da equipa.

Após 11 jornadas do campeonato, a Juventus ocupa um desolador 11.º lugar do campeonato, com 15 pontos, a 16 dos líderes Nápoles e Milan.