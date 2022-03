Tensão e divisão aumentam no balneário do PSG

De acordo com o meio de comunicação francês RMC Sport, a equipa parisiense passa por dias bastante conturbados

O Paris Saint-Germain está a atravessar uma fase de verdadeiro pesadelo. Depois da impactante eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, os parisienses sofreram uma derrota pesada na jornada 29 da Ligue1, em casa do Mónaco, por 3-0 e, segundo a RMC Sport, esse desaire serviu para elevar (ainda mais) a tensão entre os vários elementos da equipa.

O órgão de comunicação francês afirma que o balneário está dividido em duas partes, estando de um lado o clã sul-americano e, do outro, o francófono / europeu. Depois do encontro no Principado do Mónaco, nenhum jogador falou e esta postura de tentar evitar a realidade dos acontecimentos, onde ninguém assume os fracassos e dá a cara, num clube recheado de estrelas, é bastante preocupante e pode ter já consequências "nefastas" durante o mês de abril.

A RMC Sport chega mesmo a afirmar que "quando um jogador adversário comete falta sobre o Neymar, vão logo cinco jogadores do PSG reclamar junto do árbitro. Quando é Achraf Hakimi o alvo, não acontece o mesmo". O lateral-direito, contratado ao Inter de Milão no início da época, a troco de 66,5 milhões de euros, é muito próximo de Kylian Mbappé (os dois fazem imensas publicações juntos nas redes sociais) e, com a praticamente iminente transferência do internacional francês para os merengues, pode ver o seu papel na formação da capital francesa afetado.

A sua relação com os sul-americanos é inexistente e o defesa marroquino está apreensivo com aquilo que podem ser os próximos meses.

Outro capítulo relatado é o facto de o grupo dos jogadores francófonos / europeus reclamarem do compromisso e do comportamento do grupo sul-americano. Consideram que os primeiros devem parar de queixar-se o tempo todo porque não são melhores do que eles.

Atualmente na liderança da liga francesa, com uma vantagem de 12 pontos para o segundo classificado Marselha, a nove rondas do término do campeonato, o PSG prepara-se para uma revolução desportiva que, com certeza, marcará a exequibilidade do tão afamado projeto europeu. O balneário encontra-se rachado e avizinham-se tempos muito difíceis.