Tensão e confrontos em Nápoles com a presença de centenas de adeptos do Eintracht

Confrontos começaram na noite de terça-feira e prosseguiram hoje. Adeptos alemães estavam banidos de ir ao jogo

O governo italiano proibiu a presença de adeptos alemães no Nápoles-Eintracht Frankfurt desta noite, algo que o clube alemão classificou de inaceitável e que até gerou desconforto na UEFA, e desde ontem à noite que há tensão e confrontos.

Ontem, quando chegaram centenas de adeptos alemães à cidade italiana, adeptos do Nápoles atacaram os seus autocarros.

Ataque dos ultras do Napoli aos ônibus dos ultras do Eintracht Frankfurt na noite de ontem. pic.twitter.com/4vtuCgvCHV - Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) March 15, 2023

Depois, já hoje, os alemães marcharam numa coluna de cerca de 600 adeptos e destruíram locais comerciais das ruas por onde passaram, envolvendo-se em confrontos também com adeptos do Nápoles e com as forças da autoridade, destruindo viaturas e semeando o caos.

[ ⚠️]

Alcune delle immagini e dei danni degli scontri tra Polizia e ultras tedeschi e bergamaschi, in Piazza del Gesù a Napoli.



La situazione è rientrata ed ora saranno trasferiti al Continental dove alloggiano.

Alcuni aggressori sono stati identificati dalle forze dell'ordine. pic.twitter.com/CLbHMsYZOn - Matteo Sorrentino ✍ (@MatteoSorrenti) March 15, 2023

Tensione enorme a #Napoli: centinaia di ultras dell'#Eintracht (accompagnati da quelli dell'#Atalanta) in corteo nel centro storico: vogliono raggiungere lo stadio #Maradona nonostante il divieto pic.twitter.com/AYnIEZp0BL - serieAnews.com (@serieAnews_com) March 15, 2023