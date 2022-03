Tenista ucraniano condena lamento de Conte sobre exclusão russa: "Por favor, acorda"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Técnico italiano dissera ser "muito triste que os atletas russos estejam a ser banidos das [diversas] competições" como forma de pressão sobre o Kremlin em função da guerra

Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano alistado no exército para combater a invasão militar da Rússia, expressou-se em tom crítico em resposta a Antonio Conte, treinador do Tottenham, que lamentara as punições aos atletas russos por causa da guerra.

"Não sei se entende a situação. Não imaginei que fosse capaz, como se estivesse tristes pelos atletas e pelos homens de negócios russos. Milhões de ucranianos tiveram de deixar as suas casas, tiveram de passar pelo inferno nas suas cidades enquanto eram bombardeados por aviões russos e artilharia. Por favor, acorda", escreveu Stakhovsky, numa mensagem enviada ao técnico italiano, através do Instagram.

Numa espécie de lembrete sobre as consequências da agressão bélica da Rússia para a sociedade ucraniana, Sergiy Stakhovsky concluiu-o ao frisar que as ações da UEFA e da FIFA são ajustadas. "Os [desportistas] russos [também] têm de suportar a culpa coletiva pela destruição e mortes que estão a causar na Ucrânia", juntou o tenista.

Há poucos dias, Conte, em conferência de Imprensa, dissera ser "muito triste que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia esteja a afetar o mundo do desporto e que os atletas russos estejam a ser banidos das [diversas] competições" como forma de pressão.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, com invasão de forças terrestres e bombardeamentos de alvos em várias cidades, ataque esse que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.