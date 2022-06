"Tenho provado o porquê de ser o defesa mais caro da história do Real Madrid"

Éder Militão, defesa do Real Madrid e da seleção do Brasil

De férias em Ibiza, Éder Militão, ex-FC Porto, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, onde abordou vários temas.

Éder Militão, central contratado pelo Real Madrid ao FC Porto em 2019, a troco de 50 milhões de euros, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca enquanto desfruta das suas férias em Ibiza.

Questionado sobre se já justificou ser o defesa mais caro da história do clube blanco, o internacional brasileiro foi perentório. "Sim. Tenho-o provado muito bem. Quando cheguei, as coisas não correram bem porque tinha dois centrais à minha frente (referindo-se a Sergio Ramos e Raphael Varane), que tinham estado juntos durante muito tempo. Agora demonstrei realmente porque fui contratado", frisou.

Sobre a parceria com David Alaba, Militão afirmou: "Acho que somos a melhor dupla do mundo por tudo o que ganhámos". O brasileiro aproveitou ainda para elogiar Antonio Rudiger, contratação dos merengues para a próxima temporada. "É um bom central, como todos sabemos. Dou-lhe as boas-vindas", apontou o defesa formado no São Paulo.

No que respeita ao triunfo na Liga dos Campeões, o central de 24 anos realçou que o Real Madrid "passou por momentos difíceis, mas acreditou sempre que poderia chegar à final e ganhar a 14ª. Sabíamos que ia ser muito difícil, mas nunca deixamos de acreditar".

Por último, no que concerne ao Mundial do Catar, Militão revelou que "é uma alegria e também um sonho alcançar tudo isto e disputar um Campeonato do Mundo. Qualquer jogador de futebol sabe como é importante. Será a minha primeira oportunidade de experimentar tudo isto" e mostrou-se confiante no hexa por parte do Brasil: "Somos favoritos, espero que consigamos vencer", concluiu.

Na presente temporada, Éder Militão foi uma peça imprescindível no esquema do técnico Carlo Ancelotti, fazendo 51 jogos ao serviço do Real Madrid. O central marcou dois golos, fez duas assistências e, além de ter conquistado a Liga dos Campeões, levantou os troféus da liga espanhola e da supertaça de Espanha.

