Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Osasuna (quarta-feira, 20h30).

"Caso" Supertaça: "Tenho orelhas para ouvir e olhos para ver, mas não quero entrar neste assunto."

É mais difícil vencer quatro Ligas dos Campeões ou ganhar os cinco principais campeonatos? "Não sei. Ganhar é complicado. Sozinho não se consegue. Voltamos à sorte de ter tido a oportunidade de treinar grandes clubes que permitem ganhar títulos. Outros treinadores fazem um trabalho fantástico evitando a descida de divisão. Eu tive a sorte de ter estas oportunidades."

A equipa de Ancelotti tem sorte ou magia? "Magia tem este estádio, este clube. Tem algo especial. A sorte é uma qualidade. Se me dizem que tenho sorte, tenho mais uma qualidade. Napoleão dizia que preferia generais com sorte a generais com qualidade."

Sente-se campeão? "Tenho demasiada experiência para ter esse sentimento. Estamos muito perto, mas ainda não acabou. Temos uma grande oportunidade amanhã para nos aproximarmos [ainda mais do título]."