"Tenho lugares no Camp Nou. Espero poder levantar-me e despedir-me de Messi"

Lionel Messi com a camisola do Barcelona

Guardiola, antigo treinador do Barcelona, afirma que Messi merece receber uma homenagem no Camp Nou

Em entrevista ao canal americano ESPN, Pep Guardiola, antigo treinador do Barcelona, atualmente no comando técnico do Manchester City, diz esperar um possível regresso de Messi a Barcelona para uma homenagem realizada no Camp Nou.

"A saída de Messi foi muito rápida, por uma situação difícil, economicamente, por mil razões que eu não posso desenvolver e que os que estão lá sabem e eu não sei. Sou sócio do Barça, tenho dois ou três lugares no Camp Nou. Espero um dia ir ao Camp Nou, levantar-me e despedir-me dele, como o Leo merece", espera o técnico espanhol.

Guardiola deixou ainda elogios ao jogador argentino por todo o trabalho que realizou enquanto pertencia ao Barcelona: "Messi é uma grande personalidade. O que ele fez permitiu que o clube se tornasse muito maior do que ele era quando ele lá chegou, e quando essa influência é tão grande, temos que dizer adeus às pessoas."

"Ele foi o maior jogador de todos os tempos. Nós, em Barcelona, nas duas últimas décadas, nos últimos 10 ou 12 anos, tudo o que aconteceu, sem ele, teria sido impossível. Não estou a falar de números, mas de impacto no jogo, estética, eficiência, tudo. Ninguém pensaria que isso aconteceria", acrescentou ainda.

O ex-treinador do Barcelona acredita que Joan Laporta vai organizar esta homenagem e que Messi e a sua família "vão receber todo o amor, carinho e gratidão que todo o povo de Barcelona lhes vão dar por tudo o que ele deu a este clube".