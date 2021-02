"Tenho esperança, mas não estou confiante na permanência de Messi"

Ronald Koeman admite perder o astro argentino no final da presente época.

O contrato que liga Lionel Messi ao Barcelona - e que tanto tem dado que falar ao longo dos últimos dias - termina no final da presente temporada, em junho, e no ar paira a hipótese do astro argentino deixar o clube catalão, que representa desde os 13 anos de idade.

No último verão, o 10 "blaugrana" formalizou a vontade de sair de Camp Nou, mas o Barça bateu o pé e Messi acabou por permanecer no plantel às ordens de Ronald Koeman. Desta vez, é pouco provável que a história se repita e a saída é encarada como um cenário realista. E até o treinador holandês assim admite.

"Não estou confiante que fique, mas tenho esperança, porque é um grande jogador e tem vencido jogos para a equipa. Ainda assim, não vejo Leo Messi com outra camisola que não a do Barcelona", começou por referir Koeman, em entrevista ao portal The Athletic. O técnico lembrou também como conseguiu convencer "La Pulga" a ficar pelo menos mais um ano no emblema da cidade Condal.

"Falei com Messi em casa dele antes de começarmos a temporada. Fiz planos com ele e mostrou-se entusiasmado. Pouco a pouco, aceitou a situação, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro", rematou Koeman, que chegou a orientar o Benfica em 2005/06.