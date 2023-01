"Tenho de falar com respeito, mesmo que algumas perguntas sejam estúpidas"

Treinador do Chelsea foi muito direto ao explicar por que razão parece irritado em algumas conferências de imprensa.

Graham Potter, treinador do Chelsea, explicou este domingo o porquê de por vezes parecer irritado quando fala com a comunicação social inglesa, explicando que tem o dever de responder às perguntas que lhe colocam, mesmo que não concorde com as mesmas.

"Há vezes em que pareço que estou zangado. Mas a minha responsabilidade é falar [aos media] com o máximo de respeito possível, mesmo que algumas perguntas vossas sejam estúpidas. Tenho de lhes responder o melhor que consiga, porque represento um clube fantástico e tenho esse trabalho", apontou à Sky Sports.

Desde a sua chegada a Stamford Bridge, Potter soma oito vitórias em 17 jogos orientados, incluindo apenas um triunfo em oito jornadas da Premier League, onde o Chelsea ocupa um desapontante décimo lugar.

Sobre esses dados, o técnico destacou a onda de lesões que a equipa tem sofrido, assim como a mudança em termos de chefia que o clube atravessou em 2022, com a saída de Roman Abramovic e a entrada de Todd Boehly.

"Eu não sou ingénuo, sei que existe criticismo e negatividade com os nossos resultados. Mas ao mesmo tempo, há outros desafios que enfrentamos. Tivemos uma transição massiva [com os novos donos] e problemas com lesões que não nos têm ajudado a ser estáveis. Estamos a precisar de vencer", garantiu Potter.

Em jeito de conclusão, Potter apontou aos primeiros anos dos técnicos que têm desfrutado de sucesso em Inglaterra, salientando que a direção dos blues continua com fé nas suas capacidades.

"Penso que Pep [Guardiola] ainda demorou um ano até ganhar alguma coisa e claro que Mikel [Arteta] e Jurgen [Klopp] também demoraram um bocado de tempo. Obviamente que será um pouco diferente para mim, mas não defino prazos", concluiu.

O Chelsea visita o Manchester City esta tarde (16h30), num jogo relativo aos 32 avos de final da Taça de Inglaterra. Ambas as equipas defrontaram-se na quinta-feira, na Premier League, num jogo que terminou com uma vitória forasteira dos cityzens por 1-0.