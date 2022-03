"Tenho a certeza que Florentino Pérez terá uma surpresa reservada para o final da época"

Declarações de Alfonso Pérez Muñoz, antigo jogador de Real Madrid e Barcelona, à margem de um evento de solidariedade patrocinado pela Nacex, que reuniu lendas de ambos os clubes, como aperitivo para o clássico espanhol, que se disputará às 20h00 de domingo.

Jogador mais determinante em "El Clasico", agora que não há Messi nem Ronaldo: "Já não temos Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo, mas continua a haver grandes jogadores. [as duas equipas] Caracterizam-se mais pela equipa do que por individualidades como Messi ou Cristiano, que costumavam fazer a diferença. Esperemos que Benzema possa estar, penso que ele é o mais relevante para o Real Madrid. Se ele não puder, não seria aconselhável forçá-lo."

Haaland encaixa melhor em Real Madrid ou Barcelona? "Os bons jogadores encaixam em qualquer equipa. O Real Madrid terá um projeto que dá muitas esperanças, com um estádio impressionante e com Mbappé. Tenho a certeza que Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] terá uma surpresa reservada para nós no final da época".

Tem alguma informação? "Não sei [risos]. Mbappé está cada vez mais claro que vai acabar no Real Madrid, não descartaria que Haaland também pudesse vir."

Poderá o Real Madrid lamentar-se se deixar escapar Haaland? "Nesse caso teremos o melhor do mundo, que é Mbappé, no Real Madrid. As negociações que Haaland possa ter dependerãoo do projeto desportivo que ele deseja e a parte económica que pretende. Eu optaria por uma equipa como o Real Madrid e, tendo em conta que Mbappé virá para o Real, não pensaria duas vezes. Se eu fosse Haaland, iria para o Real Madrid."