"Tendo em conta que o Chelsea gastou mais de 600 milhões, é de loucos..."

Chelsea não conseguiu introduzir a bola no fundo da baliza do Dortmund

Ausência de um goleador causa estranheza em Owen Hargreaves.

Apesar do forte investimento no mercado de janeiro, tal como tinha acontecido no verão, o percurso do Chelsea continua irregular. No regresso à Liga dos campeões, a formação londrina foi derrotada (1-0) em Dortmund, para a primeira mão dos oitavos de final, e as críticas voltaram a surgir. A ausência de um goleador causa estranheza.

"Tendo em conta que o Chelsea gastou mais de 600 milhões de euros, é de loucos que não tenham contratado um ponta-de-lança. Este jogo mostra isso mesmo. Precisam de alguém que consiga meter a bola no fundo da baliza", afirmou Owen Hargreaves, antigo internacional inglês, à BT Sport.

"A eliminatória está longe de estar resolvida, mas o Dortmund é uma ameaça. Quando começas a não marcar golos e os teus avançados não estão em forma, isso começa a criar alguma ansiedade, e alguns deles mostraram-se ansiosos em frente à baliza", indicou o antigo jogador de Bayern de Munique, Manchester United e City. "As oportunidades fáceis estão a tornar-se difíceis. Houve algumas coisas positivas e a eliminatória ainda está equilibrada mas, nestas circunstâncias, vão estar desapontados por não terem conseguido um resultado melhor", rematou.