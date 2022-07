Ten Hag toma medidas para reforçar laços e há algo proibido à mesa

Técnico neerlandês pretende reforçar a união e espírito de grupo do plantel e proibiu os telemóveis nas refeições.

Erik ten Hag tem feito várias mudanças no Manchester United e uma delas visa reforçar os laços do grupo, a união e o espírito coletivo: o técnico neerlandês proibiu a utilização de telemóveis durante as refeições, segundo o "The Telegraph".

Com a ideia de que o balneário esteve dividido na última temporada, Ten Hag espera que esta medida sirva para aproximar os jogadores e melhorar a sua comunicação.

O Manchester United está a realizar a pré-temporada na Tailândia, sem Cristiano Ronaldo, e estiveram... 200 pessoas na conferência de imprensa do técnico.