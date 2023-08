"Toda a equipa estava à espera de um jogador como Hojlund"

Rasmus Hojlund trocou a Atalanta pelo Manchester United.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, reagiu este sábado com satisfação à contratação de Rasmus Hojlund, avançado dinamarquês de 22 anos que deixou a Atalanta.

"Ele é um homem-alvo de origem. É muito direto na cara do golo, faz bem a pressão e tem presença física. Penso que, ao nível do equilíbrio no plantel, precisávamos dele, juntamente com Rashford, outro jogador que joga de forma direta e consegue marcar golos. É só nisso que ele pensa, em marcar golos. Ele tem um potencial enorme e agora cabe-lhe a ele explorá-lo e nós vamos ajudá-lo nisso. Toda a equipa estava à espera de um jogador como ele", declarou, aos meios do clube.

Hojlund custou entre 70 e 80 milhões de euros aos red devils, segundo a imprensa inglesa, e assinou um contrato válido por cinco temporadas em Old Trafford. Na época passada, marcou dez golos em 34 jogos pela Atalanta.