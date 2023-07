Ten Hag tira braçadeira de capitão a Maguire: "Estou extremamente desiludido"

Após o central inglês ter perdido a titularidade na época passada, Bruno Fernandes foi quem assumiu o cargo de capitão dos red devils.

Harry Maguire revelou este domingo que vai deixar de ser um dos capitães do Manchester United, numa decisão tomada pelo treinador Erik ten Hag.

O central inglês, que perdeu a titularidade na época passada, admitiu ter ficado "extremamente desiludido" com a decisão, mas prometeu continuar a dar o máximo para representar o clube, apesar de a imprensa inglesa ter avançado nas últimas horas que o West Ham está interessado na sua contratação.

"Depois de conversar hoje com o treinador, ele informou-me que vai mudar de capitão. Apresentou-me as suas razões e, embora esteja extremamente desiludido, vou continuar a dar o meu melhor sempre que vestir esta camisola. Por isso, queria agradecer imenso aos adeptos do Manchester United por todo o apoio que me deram enquanto usei a braçadeira", começou por escrever, nas redes sociais.

"Desde o dia em que assumi o cargo, há três anos e meio, foi um enorme privilégio liderar o Manchester United e um dos momentos de maior orgulho da minha carreira até agora. É uma das maiores honras no futebol. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudar o United a ter sucesso - dentro e fora do campo. Estarei sempre grato a Ole Gunnar Solskjaer por ter sido o primeiro a dar-me esta responsabilidade e desejo a quem a assumir agora todo o sucesso e terá o meu apoio total", completou.

Recorde-se que, na época passada, foi Bruno Fernandes a assumir o cargo de capitão do Manchester United após Maguire ter sido relegado para o banco de suplentes na maioria dos jogos da equipa.