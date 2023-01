Ten Hag sobre lesão de Van de Beek: "Os nossos pensamentos estão com ele"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Manchester City, marcado para sábado (12h30), em Old Trafford, e relativo à 20.ª jornada da Premier League.

Wout Weghorst chega a tempo do dérbi? "Penso que estamos perto. Mas ele não estará disponível para amanhã. Espero que ele esteja aqui em breve".

Lesão de Donny van de Beek: "A longo prazo, está ótimo, porque ele vai regressar no início da pré-temporada. Mas está de fora para o resto da época. Todos os pensamentos da equipa estão com ele. É terrível quando estás a jogar uma época e sofres um desarme duro que te causa uma lesão grave. É sempre desapontante e os nossos pensamentos estão com o jogador. O nosso grupo expressou-lhe isso e estamos contentes por, a longo prazo, o joelho dele estar bem".

Casemiro tem tido um grande impacto: "Ele é muito importante. É o cimento que aguenta os tijolos. Defender significa ser organizado e ele tem antecipação, ajuda os colegas ao estar na posição certa e ganha bolas e duelos pela equipa. Também na posse de bola, ele consegue aumentar o ritmo de jogo e tem a capacidade para ajudar uma equipa de topo. Não existem muitos jogadores com esta qualidade no Mundo, mas ele é um deles e estou muito feliz por estar cá. Ele faz uma diferença enorme".