Ten Hag sem rodeios: "A culpa é nossa, não estávamos prontos para o jogo"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Aston Villa-Manchester United (3-1), partida relativa à 15.ª jornada da Premier League.

Derrota: "Perdemos o jogo no início da primeira parte e da segunda. Não é aceitável. Temos de estar prontos para o jogo e não estávamos. Temos de estar mais atentos e a culpa é nossa. Não mantivemos a bola, deixámos que eles dominassem ao início, não estávamos organizados e, especialmente, não cumprimos com as regras defensivas e perdemos duelos. Não é aceitável. Os jogadores têm de assumir responsabilidades e estarem prontos. Pareceu que eles estavam mais frescos e isso nunca poderá ser aceitável".

Golos do adversário: "Penso que o livre [segundo golo, de Lucas Digne] é defensável, porque a barreira estava demasiado afastada. São pequenos detalhes, mas fazem a diferença no futebol de topo. Os detalhes ditaram tudo para nós, porque não estávamos frescos. Quando começas um jogo, tens de ter a atitude certa e isso tem sido um dos nossos melhores aspetos até agora. Hoje, não foi isso que se viu".

Aceita o resultado? "O resultado é claro, nunca mente. No futebol, recebes o que mereces. Hoje não fomos bons o suficiente. Lendo o jogo, tínhamos de estar mais organizados e não podíamos conceder dois golos. Foi totalmente desnecessário e depois tínhamos de manter-nos juntos, compactos, ganhar batalhas e ter a bola. Foi tudo o que não fizemos".

A equipa acreditou na reviravolta na segunda parte? "Sim, eu acreditei durante muito tempo. Se tivéssemos conseguido o 3-2, tudo seria possível. Tenho de dizer que os jogadores lutaram por isso, mas não o conseguimos e a crença só desapareceu na compensação. Antes disso, a crença estava lá".