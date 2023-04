"Lindelof? É disto que precisamos se queremos ser bem-sucedidos"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Manchester United-Aston Villa (1-0), jogo relativo à 34.ª jornada da Premier League.

Análise: "Estou muito feliz com os pontos, mas também com a exibição. Foi uma exibição muito importante contra um Aston Villa que já não perdia há 10 jogos e marcou em todos, mas tivemos o controlo total. Devia ter ficado 3-1 ou 4-1, por isso foi uma exibição muito boa e impressionante. Tivemos um jogo em que estivemos a ganhar 2-0 [frente ao Tottenham] e não ficámos obviamente numa boa posição na segunda parte [2-2], os jogadores estavam cansados mas que olhem para o Brighton, que também estava cansado [e venceu 6-0 frente ao Wolverhampton]. Fizemos uma má exibição [nesse jogo com os spurs] e foi inaceitável. Falámos com os rapazes sobre isso e vimos caráter hoje, eles estavam determinados, demonstraram paixão e jogámos bom futebol".

Victor Lindelof foi titular pelo quinto jogo seguido: "Ele está a jogar de forma fantástica. Tem feito jogos muito bons, com ou sem bola. Hoje, ele teve o controlo total na defesa e na construção também, com bom posicionamento e boas decisões, por isso estou feliz com isso. Os jogos e a vida ficam muito mais fáceis quando consegues chegar cedo ao segundo golo. Já vimos que temos vários jogadores, como Lindelof, que estão determinados em vencer jogos, seja no ataque ou defesa. É disto que precisamos se queremos ser bem-sucedidos".

