Ten Hag não gostou do que viu no particular: "Jogadores estavam a dormir..."

Declarações do técnico neerlandês, no final do encontro com o Cádiz, que os espanhóis venceram por 4-2. Red devils não contaram com os jogadores presentes no Mundial do Catar

O Manchester United está a tentar manter o ritmo competitivo enquanto não recomeça o futebol de clubes. Numa altura em que as atenções estão viradas para o Catar, os red devils foram derrotados num particular (4-2) e Ten Hag não gostou nada da atitude da equipa.

"O que aconteceu foi muito claro. Não estávamos acordados, os jogadores estavam a dormir nos primeiros 15 minutos e o Cádiz é uma equipa perigosa em contra-ataque. Não é aceitável. Depois disso, conseguimos voltar ao jogo com um penálti. Aprendemos que pequenos erros trazem enormes consequências, foi o que aconteceu. Esta exibição não é o nosso padrão, já falei disso com os jogadores", atirou, no final do encontro.

Depois de perder, por 4-2, diante do Cádiz, o Manchester United volta a jogar contra uma equipa espanhola no próximo sábado, medindo forças com o Bétis.