Ten Hag: "Já ganhámos ao Arsenal sem Casemiro e, desta vez, temos de fazer o mesmo"

Declarações do treinador do Manchester United, no final do encontro com o Crystal Palace (1-1). Médio brasileiro está suspenso e fora do encontro do Emirates, marcado para o próximo fim de semana

Gestão do resultado: "Se marcássemos o 0-2, então o jogo terminaria. Agora, somos destruídos com um momento de azar no final."

Ausência de Casemiro: "Já ganhámos ao Arsenal sem Casemiro e, desta vez, temos de fazer o mesmo."

Dois pontos perdidos? "Sim, claro. Quando estás a ganhar 0-1 e sofres a um minuto do fim, ficas desapontado. Diria que, assim, perdemos dois pontos."