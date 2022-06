Ten Hag já decidiu: promessa de 17 anos vai fazer parte do plantel do Manchester United

Alejandro Garnacho convenceu o novo técnico dos red devils, depois de uma época marcada por excelentes números na formação e pela estreia na equipa principal

Alejandro Garnacho, de 17 anos, deverá fazer parte do plantel do Manchester United em 2022/2023. A decisão já terá sido tomada por Erik Ten Hag.

A menos de um mês de completar 18 anos, Garnacho, de acordo com o jornal The Mirror, terá uma prenda especial, pois Ten Hag, habituado a lançar jovens no anterior projeto do Ajax, quer que o avançado entre nas contas para uma época que os red devils querem que venha a ser de reconstrução.

Figura da formação do Manchester United, Garnacho, que está em Inglaterra desde 2020, jogou na equipa de sub-18, de sub-19 e de sub-23, antes de se estrear junto de Cristiano Ronaldo e dos outros craques, a 28 de abril, diante do Chelsea.