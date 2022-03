Ten Hag já conversou com o Manchester United, mas a desilusão veio depois

Imprensa inglesa adianta que o treinador está surpreso com o facto de não lhe ter sido ainda proposta um contrato.

A questão do treinador é um ponto essencial no futuro próximo do Manchester United e não há, por enquanto, grandes desenvolvimentos. Erik ten Hag, atualmente no banco do Ajax, equipa eliminada pelo Benfica na Champions, tem sido insistentemente apontado ao cargo, mas as primeiras conversas não se traduziram em algo concreto... para espanto do técnico.

A imprensa inglesa escreve mesmo que Ten Hag ficou surpreso, e não pela positiva, com o facto de ainda não lhe ter sido proposto um contrato. Na reunião entre as partes, uma espécie de entrevista, o treinador terá manifestado a vontade de contar com tempo e meios para recolocar o Manchester United no patamar a que habituou os adeptos, deixando para segundo plano o valor do ordenado.

Seja como for, Ten Hag não é o único candidato ao posto e outros treinadores poderão ter em breve uma reunião com os responsáveis dos red devils, vinca o jornal "Express".