Ten Hag: "futebol atraente e ofensivo" seduziu o Manchester United

O ainda treinador do Ajax foi esta quinta-feira confirmado no Manchester United a partir da próxima época.

Erik ten Hag vai treinar o Manchester United a partir da próxima temporada, substituindo no cargo Ralf Rangnick, que assumiu o comando da equipa em novembro passado.

Na sua página oficial, o clube, no qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, informa que Erik ten Hag, atual técnico do Ajax, assinará um contrato válido até 2025, com mais um ano de opção.

"Durante os últimos quatro anos, no Ajax, Erik ten Hag provou ser um dos treinadores mais bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo e pelo compromisso com a juventude", referiu John Murtough, diretor de futebol dos "red devils".

Murtough garante ter ficado "profundamente impressionado com a visão estratégica de Ten Hag para devolver o Manchester ao nível competitivo" que o clube, atual sexto classificado da liga, merece. "Desejamos a Erik toda a sorte do e queremos que ele se concentre no trabalho no Ajax até final da temporada. Esperamos recebê-lo em Manchester este verão", disse John Murtough.

Ten Hag, que já orientou o Utrecht e foi treinador-adjunto de Bayern Munique, PSV e Twente, prometeu aos adeptos do Ajax, que lidera a liga holandesa, "foco e trabalho" até final da época.