Ten Hag encantado com Antony: "Estava convicto de que ia ter um impacto imediato"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Everton-Manchester United (1-2), partida relativa à décima jornada da Premier League.

Vitória: "Devíamos ter marcado o terceiro golo, foi esse o meu sentimento desde a primeira parte. Criámos várias ocasiões de golo, tínhamos de ser mais eficazes. Penso que estivemos bem nos primeiros 35 minutos, fomos impressionantes. Tivemos uma boa ligação no ataque, criámos situações de golo, mal permitimos que o Everton entrasse no nosso meio campo. O jogo deles passa por lançar vários cruzamentos para a área e nós não permitimos, o que me deixou contente".

Antony leva três golos em outros tantos jogos na Premier League. Está a cumprir as suas expetativas? "Sim, estava bastante convicto de que ele iria ter um impacto imediato. Teve bons momentos nos seus primeiros jogos mas penso que este foi o seu melhor jogo até agora. Ele recuou e ajudou na defesa, era o que esperava dele. Passou a pressionar e está muito melhor do que nos primeiros jogos. Estou contente com a sua exibição, mas ainda há espaço para melhorar".

Casemiro estreou-se a titular: "Mesmo depois de ter feito um pequeno erro, manteve-se composto. Fez tudo, teve um grande impacto no jogo, ganhou muitas bolas, teve um posicionamento muito bom e foi muito importante no segundo golo".

Espírito combativo da equipa: "Temos visto nas últimas semanas que existe um bom espírito na equipa, que deve continuar. Podíamos ter ficado mais tranquilos na segunda parte se tivéssemos pressionado melhor e podíamos ter marcado em algumas ocasiões, portanto há espaço para melhorias. Não quero reclamar demasiado, ganhámos frente a uma equipa que está numa boa fase e num estádio onde é muito difícil marcar golos".