Ten Hag elogia evolução do Manchester United: "Passámos a jogar como um todo"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Fulham-Manchester United (1-2), partida relativa à 16.ª jornada da Premier League.

Golo da vitória de Garnacho, aos 90+3': "Ele tem muita confiança e arrogância, são grandes qualidades. Mas o importante continua a ser encontrar o equilíbrio. Ele consegue produzir resultados sob stress e entrou bem na partida, tal como tinha feito na quinta-feira [frente ao Aston Villa]".

Golo do empate do Fulham: "Logo após o intervalo, nós tivemos uma grande oportunidade de golo que teria matado o jogo. Talvez o 3-1 tivesse sido um resultado normal ao intervalo, tendo em conta as chances criadas por cada equipa. No entanto, não marcámos e o Fulham voltou ao jogo, tiveram energia e foram dinâmicos. Se queremos ser muito bons, situações destas não podem acontecer. Quando estás a vencer por 1-0 fora de casa, não podes ter o flanco direito todo aberto".

Como avalia a temporada do United até agora? "Penso que estabelecemos uma base. Estamos a ir na direção certa, a cultura do clube mudou. A atitude mudou e isso é bom. Nós melhorámos, agora temos uma atitude melhor e isso viu-se hoje com aquele golo no último minuto. Passámos a estar unidos, a jogar como um todo. Estou muito feliz com o nosso desenvolvimento".